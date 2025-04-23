ما قصة الفيديو الذي أصر سليمان عيد على تصويره قبل وفاته؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:35 مساءً - نشر عبدالرحمن نجل الفنان الراحل سليمان عيد من خلال صفحته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان سليمان عيد وهو في أسوان.

قام الفنان الراحل بتقديم إعلان عن أهل النوبة، وقد رأى النوبيون أنه مسيء لهم، فما كان من سليمان إلا الإصرار على تقديم الأسف والاعتذار بسرعة للغاية، دون التفكير في أي شيء.

سافر سليمان قبل رحيله إلى أسوان، وبالتحديد في ٥ إبريل، وطرق كل منزل في منطقة سهيل بأسوان واعتذر لكل الناس ورقص وغنى معهم.

رحل الفنان سليمان عيد إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط ذهول وحزن كبير من داخل وخارج الوسط الفني، وذلك في يوم الجمعة السابقة.