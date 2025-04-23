مراد مكرم يعلق على تعرض ريهام عبدالغفور للتنمر: "مش عارف إزاي ممكن حد يتنمر على الهانم”

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان مراد مكرم على تعرض الفنانة ريهام عبدالغفور للتنمر، وأعرب عن استيائه الشديد في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رسالة مراد مكرم

وشارك "مكرم" صورة لـ ريهام عبدالغفور، وعلق عليها قائلًا: "مش عارف ازاي ممكن حد يتنمر علي الهانم ريهام عبدالغفور... محترمة، متربية، محبة للجميع، بنت أصول، فنانة موهوبة، حلوة بتختار أدوارها كويس أوي، عمرها ماعملت دور تخجل منه أو تخجل منه عيليتها، يبقي ايه؟ مافيش غير تفسير واحد.... إللي يتنمر علي الهانم مريض ولازم يتعالج".

منشور مراد مكرم



آخر أعمال ريهام عبدالغفور



مسلسل ظلم المصطبة يشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، دياب، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم دراما رمضان 2025. وتدور أحداث المسلسل العادات الظالمة والأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.