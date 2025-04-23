عاجل:- وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري عن عمر يناهز الخمسين

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي الإعلامي السوري، صبحي عطري، صباح اليوم الأربعاء، إثر معاناته مع مرض مفاجئ، عن عمر يناهز الخمسين عامًا. كان الراحل قد اشتهر بتقديم البرامج الفنية على العديد من الشاشات العربية، بما في ذلك قناة MBC، حيث قدم برنامج «ترندينج» الشهير.

نعي الإعلامي صبحي عطري

أعلنت الصفحة الرسمية لـ ET بالعربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الإعلامي صبحي عطري، مؤكدةً الخبر الحزين قائلة: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري، نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

مسيرة إعلامية حافلة

وُلد صبحي عطري في حلب، سوريا، ودرس في جامعة حلب حيث حصل على شهادة في الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى دراسات متقدمة في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني. بدأ مسيرته الإعلامية في عام 2007، حيث انتقل للعمل في قناة روتانا خليجية، متخصصًا في الإعلام الفني والترفيهي، وقدم العديد من البرامج المميزة مثل يا هلا وآخر الأخبار online.

مشاركاته الإعلامية

أصبح صبحي عطري أحد أبرز الوجوه الإعلامية العربية في مجال الترفيه والفن، حيث عمل في عدد من القنوات الكبيرة مثل LBC وDMTV، وقد قدم العديد من البرامج ومنها star world وmosaic وfun news وwrap up.

بالإضافة إلى ذلك، كان يقدم البرنامج الفني الأسبوعي على قناة روتانا خليجية ضمن برنامج "سيدتي"، وكان يشغل أيضًا وظيفة معد في برنامج fashion time.

لقاءاته مع كبار النجوم

عرف صبحي عطري بلقاءاته مع كبار النجوم العرب والعالميين، حيث كان يغطى معظم مهرجانات السينما والموسيقى العربية والدولية، ما جعله من الأسماء البارزة في مجال الإعلام العربي.