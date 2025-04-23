ماجد المصري ينفعل على الهواء ويكسر «آيباد» بسبب فيديو مثير للجدل

القاهرة - محمد ابراهيم - في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، انفعل الفنان المصري ماجد المصري خلال استضافته في برنامج «الفصول الأربعة» الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على شاشة قناة الجديد اللبنانية، وذلك بعدما حاول المذيع عرض مقطع فيديو وصفه بـ«المثير للجدل»، ما أدى إلى رد فعل غاضب من ماجد المصري تمثل في تحطيم جهاز "آيباد" كان يحتوي على المقطع، ومنع عرضه على الهواء مباشرة.

رد فعل حاد من ماجد المصري على الهواء

أثناء الحوار، طلب الإعلامي علي ياسين من الفنان ماجد المصري السماح بعرض فيديو قال إنه أثار جدلًا في وقت سابق، فما كان من المصري إلا أن رفض بشكل قاطع قائلًا:

«لا، متعرضش الفيديو، أكيد لا، هو مش فاضح، ولو عندي حاجة فيها فضايح هتتنشر على السوشيال ميديا لوحدها. ولو عندك الجرأة انشره!»

تصاعدت حدة الحديث، وتطور الموقف ليقوم ماجد بتكسير الآيباد الذي كان من المفترض أن يُستخدم لعرض الفيديو، ووجه رسالة حادة إلى الإعلامي والجمهور قائلًا:

«أنا حر، وعمري ما خفت من حاجة، بس ده فيديو فني مش غريب، من الحاجات اللي مش بحبها بس!»

تكهنات الجمهور: هل الفيديو سبب ندم فني؟

رد الفعل غير المتوقع من ماجد المصري أثار العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على الحساب الرسمي لبرنامج "الفصول الأربعة" على إنستجرام، حيث علّق بعض المتابعين بأن المقطع قد يكون متعلقًا بدور سابق لماجد أدّى فيه شخصية امرأة بشكل كوميدي، وهو أمر سبق أن عبّر فنانون آخرون عن ندمهم عليه.

وقد ربط البعض بين هذا المقطع وما حققه المصري من نجاح ساحق في دور «المعلم رجب الجريتلي» ضمن أحداث مسلسل «إش إش»، حيث أصبح «الجريتلي» فتى أحلام النساء بسبب مزيج من الحزم والرومانسية والحنان الذي أظهره في علاقته بالبطلة «إش إش».

لافتات ترحيب في لبنان ونجاح درامي لافت

يُذكر أن ماجد المصري قد لاقى استقبالًا شعبيًا حافلًا في لبنان، حيث رُفعت لافتات كتب عليها «أهلا بالمعلم رجب الجريتلي»، في إشارة إلى النجاح الكبير الذي حققه من خلال المسلسل، وهو ما ساهم في زيادة شعبيته في الأوساط العربية، وتحديدًا اللبنانية، ما جعل ظهوره الإعلامي الأخير محل اهتمام ومتابعة واسعة.

علاقته بابنته.. حديث شخصي وإنساني

في نفس الحلقة، كشف ماجد المصري عن تفاصيل خاصة تتعلق بابنته الكبرى «ماهيتاب»، التي أنجبها من زوجته الأولى، وصرح بأن ابنته في طريقها للعودة إلى ارتداء الحجاب، بعدما كانت قد خلعته في سن المراهقة.

قال المصري:

«لما قررت تلبس الحجاب وهي صغيرة قلت لها بلاش دلوقتي علشان ما تقلعهوش، لأن الحجاب لازم يكون نابع من اقتناع. والجميل إن الواحد يسيب ولاده يعيشوا التجربة الروحية بنفسهم. دلوقتي هي بدأت تقرب من ربنا وإن شاء الله ترجع له.»

مرض نادر في الطفولة.. وكشف إنساني مؤثر

ومن بين أبرز ما جاء في تصريحات ماجد المصري خلال الحلقة، هو كشفه عن إصابة ابنته بمرض نادر في الطفولة، حيث قال إنها كانت تعاني من شريان لا يوصل الدم إلى المخ، وهو ما دفعه حينها إلى بيع ممتلكاته لتوفير تكلفة العلاج.

وأضاف قائلًا: