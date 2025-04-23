تركي آل الشيخ يكرم وصية الفنان سليمان عيد ويمنح نجله فرصة المشاركة في موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ وصية الفنان الراحل سليمان عيد، والتي أعرب خلالها عن رغبته في المشاركة في عمل مسرحي خلال موسم الرياض إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز.

إلا أن القدر لم يمهله لتحقيق أمنيته، حيث وافته المنية مؤخرًا عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد مسيرة فنية ثرية في المسرح والسينما والتلفزيون.

وفي لمسة وفاء وإنسانية، قرر آل الشيخ الاستجابة لطلب الفنان الراحل بطريقته الخاصة، حيث وجه شركة "صلة" بالتنسيق مع المشرف على المسرحيات في موسم الرياض، عدنان كيال، لإشراك عبدالرحمن سليمان عيد، نجل الفنان الراحل، في العمل المسرحي بدلًا من والده، عرفانًا لما قدمه الفنان الكوميدي من عطاء فني وإسهامات أثرت الساحة العربية خلال العقود الماضية.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك":

"الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد، بلغني أخوي عدنان كيال، المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض، أن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات خلال آخر 6 سنوات في المملكة".

وأضاف:

"أبلغه منذ أيام برغبته أن يكون في الموسم القادم بمسرحية مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز، لكن القدر لم يمهله، وهذه إرادة الله، لذلك وجهت أن يتم اعتباره مشاركًا في الموسم من خلال نجله عبد الرحمن الذي يعمل في الإنتاج خلف الكواليس".

من جهة أخرى، شارك آل الشيخ صورة نادرة عبر حسابه على "فيسبوك"، جمعت الفنان الراحل سليمان عيد مع نخبة من نجوم الكوميديا المصرية، في لقطة من فيلم "الناظر"، أحد أشهر الأعمال الكوميدية في تاريخ السينما المصرية.

وظهر في الصورة أيضًا كل من علاء ولي الدين، هشام سليم، حسن حسني، وهم من الرموز الفنية التي رحلت عن عالمنا وخلدت في ذاكرة الجماهير.

وأرفق آل الشيخ الصورة بتعليق مؤثر قال فيه: