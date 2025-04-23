بطريقة مفاجأة.. وفاة الإعلامي الشاب صبحي عطري!

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:29 صباحاً - ودعت الساحة الإعلامية العربية أحد أبرز وجوهها برحيل الإعلامي السوري صبحي عطري، الذي فارق الحياة تاركًا خلفه مسيرة مهنية حافلة امتدت لسنوات، وقد نعاه زملاؤه في "ET بالعربي" بكلمات مؤثرة عبر حساب البرنامج الرسمي على منصة أنستقرام، حيث أشاروا إلى أن الخبر وقع عليهم كالصاعقة، معربين عن بالغ حزنهم وألمهم على فقدان زميلهم الذي شكّل جزءًا لا يتجزأ من فريق العمل.

بدأ صبحي عطري مشواره الإعلامي بقوة وواصل مسيرته في العديد من القنوات الفضائية، حيث كان واحدًا من أبرز مقدمي البرامج في شبكة "MBC" بين عامي 2014 و2023، وبرز بشكل لافت من خلال تقديمه لبرنامج "تريندنغ"، إضافة إلى دوره كمراسل في برنامج "ET بالعربي"، كما عرف أيضًا بحضوره المميز في شاشة "روتانا خليجية" ضمن نشرتها الفنية الأسبوعية لبرنامج "سيدتي"، إلى جانب عمله كمعد في البرنامج المهتم بالموضة "Fashion Time".

كما ساهم عطري في إثراء المحتوى المرئي عبر عمله في عدد من القنوات اللبنانية والعربية، مثل "إل بي سي آي" وقناة "دي إم تي في"، إلى جانب فترة من عمله كمنسق إعلامي ضمن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وهو ما عزز من خبرته وسعة اطلاعه في المجال الإعلامي، إضافة إلى إسهاماته في الصحافة المكتوبة من خلال مقالاته في مجلات ثقافية وفنية مثل "زهرة الخليج"، "دبي الثقافية"، و"إنفنتي".

ولم يقتصر حضوره على الإعلام المرئي والمقروء فحسب، بل ترك بصمته كذلك على خشبة المسرح، حيث شارك في عروض مميزة مثل "هاملت يستيقظ متأخرًا" و"مقام إبراهيم وصفية" و"انسوا هيروسترات"، كما أصدر في عام 2017 كتابًا بعنوان "سفينة روح"، ليضيف بعدًا ثقافيًا آخر لمسيرته.

قدم صبحي عطري خلال مشواره ما يزيد عن 2500 ساعة من البث التلفزيوني، وأجرى حوالي 3000 لقاء صحفي مع أسماء بارزة من الوسط الفني العربي والعالمي، كما شارك في تقديم فعاليات ضخمة مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وحفل جوائز "جوي"، وهو ما جعله من أكثر الإعلاميين تأثيرًا في المجال الفني والترفيهي.