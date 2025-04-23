نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ليلى علوي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها صورًا من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وظهرت ليلي علوي وهي تحتفل بأجواء شم النسيم، وظهرت بإطلالة جذابة وفستان مليء بالورود.

منشور ليلىً علوي

آخر اعمال ليلي علوي



وكان آخر اعمال ليلي علوي هو فيلم المستريحة بجانب بيومى فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ونور قدري، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، دارات احداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.