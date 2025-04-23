بعد أول ليلة عرض.. فيلم "زريعة إبليس" يتلقى ردود أفعال إيجابية لرشا بن معاوية

القاهرة - محمد ابراهيم - حاز الفيلم التونسي "زريعة إبليس" على إشادات واسعة من قبل الجمهور التونسي والنقاد، وذلك بعد عرضه في دور العرض السينمائية التونسية.

أبطال زريعه أبليس

وفيلم "زريعة إبليس" من بطولة رشا بن معاوية، منى نوردين، سلوى محمد، وحيدة دريدي، أحلاف فقيه، محمد قلصي، اخراج محمد خليل بحري.

التعليقات على الفيلم

وجاء من بين التعليقات: "فیلم تشویق وغموض ورعب سيكولوجي يجنقل بين الجانب الفرجوي الخيالي الخارق والعلمي والديني، والاجتماعي، من غير ما يحاول يغطس في واحد منهم أكثر من اللازم. أحباء النوعية باش يلاحظو بسهولة تأثرو بأفلام شهيرة كيما الفيل الأزرق وThe g The exorcism of Emily Rose g conjuring The exorcist... لكنو ينجح إنو يزيد طابعو الخاص من خلال مزجو مع الموروث الثقافي والمعتقدات التونسية، ويزيد يفتح الحوار حول جدوى وجود هذه المعتقدات إلى اليوم، من غير ما يخرج من إطارو الفرجوي".

وأضاف المتابع: "تقنيا برافو الصورة والصوت والموسيقى التصويرية وتقنيات الكاميرا غاية في الحرفية وتهز المستوى العام للسينما التونسية لل next level".

وعلق آخر: "فرحان برشة إلى الجيل الجديد من المخرجين والمبدعين في السينما قاعدين ينوعو في les genres ويثبتو إنو الجمهور متعطش للفرجة بكل أنواعها وإلي عندها بلاصة في القاعات التونسية".

وعلقت أخرى: "كل الممثلين تأقلمو مليح مع نوعية الفيلم والقصة إلي مازالو جدد على السينما التونسية، مع تنويه خاص برشا معاوية (إكتشاف)، ومحمد القلصي، ووحيدة الدريدي".

فيما قالت متابعة: "فيلم يستاهل الفرجة %100% ويفتح برشة بيبان إبداعية في السينما التونسية".

وعبرت متابعة عن إعجابها الشديد بالفيلم، قائلة: "تفرجت بكري شوية على فيلم زريعة ابليس وكانت مفاجاة حلوة برشا مخرج شاب وفريق بكلو شباب ومنتج كذلك شاب الصديق مجدي الحسيني برافو للجيل الجديد انتاج من غير دعم من الدولة والفيلم رائع وقادر على ملء القاعات بالجمهور... شكرا لصديقي المنتج Mohamed Ali Ben Hamra على الدعوة.

تحيا الطاقات الشابة وتحيا السينما".

وأشادت أخرى: "قبل ما يبدى عرض الفيلم، المخرج محمد خليل البحري قال إنو *زريعة إبليس* هو فيلم رعب. الصراحة، التصريح هذا خوّفني شوية، حسّيتو رفع برشا سقف التوقّعات، وخفت الفيلم ما يكونش في المستوى، ولا يصيرلو ظلم بمقارنته بأفلام رعب عالمية.

أما كي تفرّجت فيه... صدّقتوني كان قلتلكم تفاجأت؟ الإخراج عالمي بايادي تونسية ! رشا بن معاوية عملت دور مختلف تمامًا على كل شي شفناه منها قبل تطور كبير في اداء أحلام الفقيه، مشاركة متميزة لوسيم بكوش ريناه في دور مختلف عن المعتاد، أمّا المفاجأة الكبيرة بالنسبة ليا كانت محمد قلصي، صدق في الاداء وإحساس ما يتوصفش.

كل شي مدروس التصوير، الكادرات، الإضاءة متقنة، والتفاصيل الصغيرة تلقاهم محسوبين بالحرف.

و زريعة إبليس ما هوش كان تجربة تونسية ناجحة، بل خطوة كبيرة نحو سينما رعب محلية عربية برافو لكل الفريق العامل بالفيلم برافو تفرّجوا في الفيلم... على ضمانتي".