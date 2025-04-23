الفنان إياد نصار: الانطلاقة الكبرى كانت من خلال مسلسل الجماعة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان إياد نصار، إن بداياته ليست واحدة ولا يمكنه القول إنه بدأ من هنا فكل مرحلة من حياته كان لها بداية، فقرار ترك الفن التشكيلي والتوجه للتمثيل كان بداية، وبداية الأعمال الجادة في الأردن ثم توقف سنة لعدم قناعته بالأعمال التي عمل بها، حتى جاءت الفرصة لمسلسل حقيقي، والتي شعر فيها أنه ممثل.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية آية الكفوري، أنه توجه للوظيفة لحماية نفسه ماديا خلال العام الذي ابتعد فيه عن الفن، ثم توجه إلى مصر وعمل بأول عمل مصري في صرخة أنثى مع داليا البحيري وهو ما جعله يفهم الصناعة في مصر وكان يتحرك بحرية لأنه غير معروف بين الناس مما أتاح له فهم اللهجة وتركيبة الشخصية المصرية ومحاولة استيعابها.

وتابع: "قعدت على قهاوي واتحركت في شوارع وكان الموضوع سهل وكان الشعب مرحبا، ثم كانت الانطلاقة الأكبر في مسلسل الجماعة عندما اختارني السيناريست وحيد حامد للمشروع ثم التعامل مع محمد ياسين وطاقم العمل وكان هذا المسلسل نقل للصناعة بشكل كامل ومسلسلات قبل الجماعة كان مختلفا بعدها".