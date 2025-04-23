نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توثيق حسابات حسام حبيب على «تيك توك» و«إكس» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان حسام حبيب، في توثيق حساباته رسميًا على منصتي تيك توك وموقع إكس، مما يعزز من تواجده الرقمي ويزيد من تفاعله المباشر مع جمهوره.

مدير أعمال حسام حبيب

وينوي حسام حبيب تعيين يوسف سرور مديرًا لأعماله خلال الفترة المقبلة، جاء هذا القرار بعد النجاحات التي حققها سرور في إدارة حسابات حسام على السوشيال ميديا، وتحضيره المكثف لألبومه الجديد.

يُذكر أن يوسف سرور معروف بخبرته الكبيرة في إدارة حسابات الفنانين، حيث سبق ونجح في إستعادة وإدارة حسابات النجمة شيرين عبد الوهاب بنجاح، مما دفع حسام للاستفادة من خبراته في تطوير وتعزيز تواجده الفني والإعلامي.

أعمال حسام حبيب المقبلة

في نفس السياق، يُحضر حسام حبيب لألبوم جديد يتكون من 10 أغاني سيتم طرحها على جزأين، يعكس مشاعره الحقيقية ويعبّر عن مرحلتين مهمتين في حياته؛ فترة صعبة مر بها وبداية حياة جديدة.

كما أعلن عن دعمه للمواهب الموسيقية الشابة في مجالات الكتابة والألحان والتوزيع، مع حرصه على منحهم فرصة للظهور والمشاركة في الألبوم.

بالإضافة إلى الألبوم، تعاقد حسام حبيب على عدة أعمال فنية أخرى، منها الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" مع المخرج طارق العريان.