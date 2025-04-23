سر تصدر نيللي كريم للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نيللي كريم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها صور جديدة لها من الطائرة برفقة النجم رامز جلال عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وأرفقت نيللي كريم تعليقًا على الصورة، قائلة: "ادعولي أوصل بالسلامة".

آخر أعمال نيللي كريم





ويذكر أن آخر أعمال نيللي كريم الدرامية هو مسلسل "إخواتي"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2025،وحقق نجاحًا كبيرًا.



أحداث مسلسل "إخواتي"





في إطار درامي مشوق، يناقش مسلسل أخواتي، العديد من القضايا المتشابكة، لعل أبرزها ظاهرة رؤية الواقع قبل حدوثه من خلال منام،وهو ما سيحدث مع احدى بطلات مسلسل إخواتي، والتي ستلعب دور نجلاء، التي تعيش حياة تعيسة مع زوجها، ثم يظهر لها تفاصيل وفاتهفي المنام، قبل أن يتحقق الحلم وتبدأ أحداث المسلسل التصاعد.