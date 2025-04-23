محمد عبدالعظيم يلعب شخصية "صوت الشنب" في عرض "شنب شرقي منقرض"

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أحمد جودة - القاهرة - يلعب الفنان محمد عبد العظيم في العرض المسرحي "شنب شرقي منقرض" شخصية "صوت الشنب"، حيث يشارك في العرض بصوته، والعرض مستوحى من كتاب الدكتور محمد طه "ذكر شرقي منقرض" وتأليف وأشعار ديفيد رفيق، وإخراج سامح أمون، وذلك في السابعة مساء الجمعة المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.



وأعرب عبد العظيم عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل المسرحي، خاصة أن بدايته كانت عبر المسرح قبل أن يقدم أعمالا في الدراما التليفزيونية والسينما، مؤكدًا دعمه للمواهب الشابة والفرق المستقلة، ومشيدًا بجهود فريق "الجدار الرابع للفنون" في تقديم رؤية فنية مبتكرة.



آخر أعمال محمد عبد العظيم

يُذكر أن محمد عبدالعظيم قدّم مؤخرًا أدوارًا لافتة في دراما رمضان 2025، منها دوره كـ "دكتور عصام" في مسلسل "أشغال شقة جدًا"، ودوره في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

قصة "شنب شرقي منقرض"

"شنب شرقي منقرض" إنتاج فريق "الجدار الرابع للفنون"، ويدور في إطار بوليسي مشوق، حيث يبدأ بإثارة لغز غامض، ثم تتصاعد الأحداث بشكل مثير، ويأخذنا العرض في رحلة من التشويق والإثارة، حيث نلتقي بشخصيات العرض التي تتنوع مشاهدها بين العديد من القضايا المجتمعية الساخنة، مثل الذكورة المزيفة، تسليع المرأة، العنف الأسري، والتربية الخاطئة، ومع تطور الأحداث، تتوالى التساؤلات: هل سيتمكن المحقق رشدي سراج من فك طلاسم هذا اللغز المعقد؟ وهل سيستطيع المجتمع استعادة القيم الحقيقية للرجولة التي كادت أن تنقرض؟.

ابطال عرض "شنب شرقي منقرض"



العرض بطولة فريق الجدار الرابع للفنون، إضاءة وليد درويش، استعراضات محمد البحيري وديكور العشوائي، مكياج مارينا برزي، الحان الأغاني جون خليل، توزيع موسيقي رفيق جمال، ملابس مريم ظريف، اكسسوارات مايفل ماهر ودعايا جون جمال، مخرج منفذ ديفيد ملاك.