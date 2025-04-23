نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي برسالة مؤثرة: "يا صاحبي.. عقبال مليون سنة يا حبيب قلب بابا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان كريم الحسيني بعيد ميلاد ابنه "علي" بكلمات مؤثرة ولمسة أبوية مليئة بالحب والدعاء، حيث نشر معايدة خاصة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن مشاعره تجاه نجله في هذا اليوم المميز.

وكتب الحسيني في رسالته لابنه: "علوه يا صاحبي كل سنة وانت طيب يا حبيب قلب بابا عقبال مليون سنة يا حبيبي.. صحة وسعادة وراحة بال وستر ورزق وخُلق صالح ربنا يبارك لنا فيك يا حبيبي، ويجعلك خير سند لينا ويجعلنا خير سند ليك اللهم احفظ أولادنا وبارك لنا فيهم يارب ".

وقد نالت التدوينة تفاعلًا كبيرًا من متابعي كريم، الذين هنأوا ابنه علي بعيد ميلاده، وأشادوا بصدق مشاعر الأبوة التي ظهرت بوضوح في كلماته، متمنين له ولأسرته دوام السعادة والاستقرار.

ويُعرف كريم الحسيني بكونه واحدًا من الفنانين الذين يحرصون على مشاركة لحظاتهم العائلية مع جمهورهم، ما يجعله دائمًا قريبًا من قلوب متابعيه، خاصة حينما يعبر عن حبه لأبنائه بهذا الشكل الإنساني العفوي.

يُذكر أن كريم الحسيني شارك في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، وجمع بين التمثيل والتقديم، ويحرص على التوازن بين حياته الفنية والأسرية، حيث يُولي اهتمامًا كبيرًا بعائلته، ويعتبرهم مصدر إلهام وسند دائم له في مسيرته.