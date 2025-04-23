نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبدالرازق تحتفي بـ "بشباب امرأة".. وتؤكد: "شرف ليا إعادة تمثيل أحد أهم أفلام السينما المصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت النجمة غادة عبدالرازق عن فخرها الكبير بمشاركتها في أحد أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية، حيث شاركت متابعيها عبر "إنستجرام" بصورة تجمعها بمشاهد من فيلم "بشباب امرأه "، مشيرة إلى أن هذا العمل يُعد من العلامات البارزة التي تفخر بها في مشوارها الفني.

وقالت غادة في منشورها: "كان شرف ليا ولكل العاملين على العمل إننا نكون جزء من واحد من أهم أعمال السينما المصرية ومن أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية". وأضافت: "الحمد لله كنا كلنا قد المسؤولية، سواء اتفق معنا بعض الجمهور أو اختلف، فإحنا بنحترم كل الآراء، ولكننا استمتعنا جميعًا في هذا العمل".

وأكدت عبدالرازق على أن الفريق الفني كله كان حريصًا على تقديم عمل يليق بتاريخ السينما العريقة، معربة عن أمنيتها بأن تحظى أعمالها القادمة بنفس مستوى التقدير والنجاح. وقالت: "نتمنى في الأعمال القادمة نفضل على قد المسؤولية.. بحبكم والأهم بحترم جمهوري العظيم والعزيز".

وقد لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من جمهور الفنانة ومتابعيها، الذين عبّروا عن إعجابهم بالعمل والفكرة، مؤكدين أن غادة تظل من النجمات القلائل القادرات على تجسيد شخصيات مركبة ومعقدة ببراعة وصدق.

يُذكر أن غادة عبدالرازق تُعد من أبرز نجمات جيلها، وقدمت خلال مسيرتها عددًا من الأدوار الجريئة والمؤثرة التي صنعت لها مكانة متميزة في السينما والدراما المصرية والعربية.