نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية سماحة تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء مرحة ومبهجة مع أصدقائها وتشارك الجمهور لحظات من السعادة عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الفنانة الشابة آية سماحة بعيد ميلادها وسط أجواء مليئة بالحب والمرح، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور التي وثّقت احتفالها برفقة أصدقائها المقربين من الوسط الفني وخارجه، وذلك في حفل أقيم بأجواء ليلية دافئة أضاءتها الأنوار المعلقة والموسيقى المبهجة.

ظهرت آية في الصور وهي تبتسم بسعادة واضحة، محاطة بعدد من الفنانين والأصدقاء الذين شاركوها لحظات الاحتفال، من بينهم الفنان محمد الشرنوبي، الذي عبّر عن إعجابه بالصور من خلال تفاعله عبر خاصية الإعجاب، إلى جانب آخرين من الوجوه المعروفة. وبدت آية متألقة بفستان أنيق ومكياج بسيط أبرز جمالها الطبيعي، فيما بدت الأجواء مليئة بالحيوية والضحك والرقص.

وأرفقت آية الصور بتعليق مقتضب يحمل طابعًا عاطفيًا قالت فيه: "عيد ميلادي…"، مع إضافة رمز تعبيري للقبلة، ما عكس حالتها المزاجية الإيجابية وامتنانها لمن شاركوها تلك اللحظات الخاصة.

الحفل شهد تفاعلًا واسعًا من جمهور آية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتمنيات بعام سعيد يحمل لها النجاح والسعادة، كما أثنى الكثيرون على علاقتها القوية بأصدقائها وحرصهم على الاحتفال بها بطريقة مميزة.

ويُذكر أن آية سماحة استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في الساحة الفنية من خلال مشاركاتها المتنوعة في الدراما والسينما، وأسلوبها العفوي الذي يقرّبها من الجمهور.

بهذا الاحتفال، أكدت آية مجددًا أنها ليست فقط فنانة موهوبة، بل أيضًا إنسانة محبوبة ومتواضعة تعرف كيف تحتفل بالحياة وتشارك جمهورها لحظاتها الخاصة بكل تلقائية.