نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فريد يجهّز لأغنيته الجديدة "طبع النصيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى الفنان أحمد فريد من تسجيل أغنيته الجديدة "طبع النصيب"، والتي تحمل توقيع الشاعر محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع أرتيست.

ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الملحن كريم نيازي أن الأغنية أصبحت جاهزة بالكامل للعرض، مشيرًا إلى أنها تحمل طابعًا غنائيًا مختلفًا ومميزًا، ويأمل أن تحظى بإعجاب الجمهور.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من طرح أحمد فريد لأغنيته "بشوفك قصادي"، والتي نُشرت عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد الشافعي، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع عمرو الخضري.

ولم يتوقف نشاطه عند هذا الحد، إذ طرح أيضًا فيديو كليب جديد بعنوان "عابر سبيل"، متاح حاليًا على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. الأغنية من كلمات عصام حسني، ألحان شريف إسماعيل، توزيع محمد مجدي، وإنتاج جيمي ومعتز عرموش، فيما تولى الإخراج أحمد علاء.