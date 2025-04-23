ريم مصطفى تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها المنتظر مع منى الشاذلي: "اتعرضت للظلم والتنمر لأول مرة في حياتي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة ريم مصطفى مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، بعد عرض البرومو الرسمي لحلقتها القادمة في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل عبر شاشة قناة "ON".

وتطل ريم مصطفى خلال الحلقة في لقاء صريح ومليء بالمفاجآت، حيث تتحدث لأول مرة عن تفاصيل شخصية من حياتها تعرضت خلالها للكثير من الشائعات والظلم، مؤكدة: "اتقال عليا حاجات كتير مش حقيقية... ولا عمري اتعرضت للتنمر غير آخر مرة دي". كلمات ريم المؤثرة خلال البرومو تفاعل معها الجمهور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تتصدر الترند خلال ساعات قليلة.

وتأتي هذه الحلقة في توقيت مهم بالنسبة لريم مصطفى، خاصة بعد النجاح الذي حققته من خلال مشاركتها في مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، ويشارك في بطولة عمرو سعد والهام شاهين وسلوى عثمان وأحمد رزق ومنه فضالي وغيرها من النجوم.