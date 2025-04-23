دينا الشربيني تتصدر تريند جوجل بعد شائعات ارتباطها بكريم محمود عبد العزيز… وزوجته في حالة صدمة!

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت الفنانة المصرية دينا الشربيني محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن فجّرت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى مفاجأة من العيار الثقيل بمنشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، كشفت فيه عن علاقة عاطفية تجمع بين دينا والنجم الشاب كريم محمود عبد العزيز، مشيرة إلى أن الثنائي يعيش قصة حب قوية، مع وجود نية واضحة للزواج خلال الفترة المقبلة.

منشور هنادي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح باب التكهنات حول صحة هذه العلاقة، خاصة مع الوضع الأسري الحساس لكريم، الذي يُعرف باستقراره العائلي، إذ أنه متزوج منذ سنوات ولديه ثلاث بنات. وأشارت عيسى في منشورها إلى أن زوجة كريم تمر بحالة من الغضب والحيرة، بعد تداول هذه الأخبار على نطاق واسع، في ظل غياب أي تصريح أو توضيح رسمي من الزوجين أو المقربين منهما.

وكتبت هنادي بالنص:

"النجمة المصرية دينا الشربينى مرتبطة بقصة حب كبيرة بالنجم المصري كريم محمود عبد العزيز، وهناك نية للزواج، وطبعًا زوجته زعلانة جدًا ولا تعرف كيف تتصرف في هذه القصة، يذكر أن كريم متزوج ولديه ثلاثة بنات، ودينا كانت مرتبطة بالنجم عمرو دياب."

هذا التصريح المفاجئ ألقى بظلاله على الوسط الفني، خاصة أن دينا الشربيني اعتادت أن تحيط حياتها الشخصية بسياج من الخصوصية، رغم أنها شغلت الرأي العام سابقًا بعلاقتها الشهيرة مع النجم عمرو دياب، التي استمرت لفترة طويلة قبل أن تنتهي دون توضيح الأسباب، وسط تكتم شديد من الطرفين حتى اليوم.

وبينما يواصل الجمهور والمواقع الفنية تتبع تطورات القصة، يظل الغموض سيد الموقف في ظل عدم صدور أي تعليق رسمي سواء من دينا الشربيني أو كريم محمود عبد العزيز أو حتى من زوجته، ما يفتح المجال أمام المزيد من التكهنات والتساؤلات حول مصير هذه العلاقة المفترضة، ومستقبل الحياة الأسرية للنجم الشاب.

فهل تكون هذه الشائعة بداية لقصة حب جديدة في الوسط الفني؟ أم مجرد زوبعة إلكترونية ستنتهي بالتكذيب؟