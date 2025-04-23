صابرين تتصدر التريند بعد عرض فيديو نادر من طفولتها: "وحيد حامد قالّي إنتِ أحمد زكي الممثلات"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت الفنانة صابرين محركات البحث بعد ظهورها في سهرة خاصة على قناة CBC بمناسبة شم النسيم، والتي شهدت عرض مقطع نادر لها من طفولتها، يعود لأحد أقدم لقاءاتها التليفزيونية في برنامج "بروفايل" الذي قدّمته الإعلامية الراحلة فريال صالح.

المقطع أظهر صابرين وهي لا تزال طفلة تتحدث أمام الكاميرا، وعبّرت عن مشاعرها قائلة: "كنت محظوظة في المرحلة دي إني شفت أهم نجوم الفن، سواء في الغناء أو التمثيل، واتصورت مع الفنانة الكبيرة شادية، وكمان قابلت وحش الشاشة فريد شوقي قبل ما أمثل معاه."

كما استرجعت صابرين ذكريات من محطات مهمة في مسيرتها الفنية، منها النجاح الذي حققته بعد دورها في مسلسل "الجماعة"، وخاصة شخصية "زينب الغزالي"، مشيرة إلى أن الكاتب الكبير وحيد حامد قال لها حينها: "إنتِ أحمد زكي الممثلات."

وأكدت أنها تحرص دائمًا على تقديم الشخصيات بإحساس صادق، حتى لو لم يكن هناك تشابه شكلي، وقالت: "قدمت شخصيات كتير الناس صدقتها، زي أم كلثوم وزينب الغزالي، رغم إن الشكل مختلف تمامًا."