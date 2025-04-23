ويزو تتصدر تريند جوجل بعد تصريحاتها عن التدريس والكيمياء وأسرار مشوارها الفني مع عمرو الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة الكوميدية ويزو، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد لقائها الأخير مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، حيث فاجأت الجمهور بالكشف عن جانب خفي من حياتها قبل الشهرة، وهو عملها كمعلمة لمادة الكيمياء لمدة ثلاث سنوات، عقب تخرجها من كلية التربية قسم كيمياء.

وخلال اللقاء، قدمت ويزو فقرة طريفة على الهواء، حيث جسّدت شخصية المدرسة كما كانت في الواقع، وبدأت في شرح بعض المفاهيم الكيميائية مثل تركيب "مياه النار" و"حمض الكبريتيك"، بأسلوب ساخر وكوميدي، نال إعجاب المشاهدين، وأعاد التفاعل مع شخصيتها الحقيقية قبل دخول عالم الفن.

وتحدثت ويزو بصراحة عن شخصيتها، مؤكدة أن من أبرز عيوبها العصبية الزائدة، لكنها تحاول دومًا السيطرة عليها، خاصة في مواقف التصوير والعمل. وأضافت أنها تعتبر فيلم "كلب بلدي" من أقرب الأعمال لقلبها، إلى جانب فيلم "اللعب مع العيال" الذي شاركت فيه مع النجم محمد إمام والمخرج الكبير شريف عرفة، وقالت عنه: "هو مدرسة في التمثيل، وكنت مرعوبة وأنا واقفة قدامه".

أما عن أبرز الأدوار التلفزيونية التي قدمتها، فقد ذكرت ويزو شخصية "نور العيون زكريا" التي قدمتها في مسلسل "الكبير أوي" مع النجم أحمد مكي، وأكدت أن هذه التجربة كانت من العلامات الفارقة في مسيرتها، وساعدت في ترسيخ مكانتها على الساحة الفنية.

تصريحات ويزو التي جمعت بين الطرافة والصدق الإنساني، لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن إعجابهم بجانبها الإنساني وبالمسيرة المختلفة التي مرت بها قبل أن تصبح من نجمات الكوميديا البارزات في مصر.