باسم يوسف يتصدر تريند جوجل بعد خضوعه لجراحة دقيقة في العمود الفقري بمستشفى في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الإعلامي المصري الشهير باسم يوسف تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر خضوعه لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، أجراها في أحد المستشفيات الكبرى بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأكد الحساب الرسمي للمستشفى الذي أجرى فيه يوسف الجراحة، عبر منصة "إنستجرام"، أن الإعلامي المصري خضع لفحوص طبية دقيقة قبل خوض العملية، كجزء من رحلة علاجه من مشكلة صحية عانى منها مؤخرًا، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل المرض أو سبب الجراحة.

وشارك المستشفى صورة لباسم يوسف وهو داخل أحد أقسامه الطبية، وسط حالة من التفاعل والدعم من جمهوره ومحبيه في الوطن العربي، الذين حرصوا على إرسال كلمات الدعم والتمنيات له بالشفاء العاجل.

وحتى الآن، لم يصدر باسم يوسف أو أسرته أي بيان رسمي عن حالته الصحية، فيما اكتفى المستشفى بالإشارة إلى أن العملية كانت "دقيقة" و"ضرورية" لاستكمال الخطة العلاجية التي يخضع لها يوسف منذ فترة.

وقد أثار هذا الخبر اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عدد كبير من المتابعين والمشاهير عن قلقهم على صحة باسم يوسف، ووجهوا له رسائل دعم، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لمتابعة مشواره الإعلامي المعروف بالسخرية السياسية والفكاهة الهادفة.

يُذكر أن باسم يوسف يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات، بعد توقف برنامجه الشهير "البرنامج"، الذي ترك بصمة مميزة في المشهد الإعلامي العربي، ولا يزال يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة رغم ابتعاده عن الشاشة في السنوات الأخيرة.