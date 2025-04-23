رضوى الشربيني تعود للأضواء وتتصدر التريند: مش مختفية وهارجع لما أكون جاهزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

عادت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني لتتصدر مؤشرات البحث على جوجل، بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، كشفت خلاله عن استعدادها للعودة قريباً إلى الشاشة، وتحدثت بصراحة عن حياتها الشخصية وموقفها من الزواج مرة أخرى.

وخلال البث، نفت رضوى الشائعات حول اعتزالها أو ابتعادها نهائيًا عن الإعلام، مؤكدة أنها تنتظر اللحظة المناسبة للعودة، وقالت: أنا مش مختفية، أنا بشتغل على حاجات، ولما أبقى مستعدة هارجع، وعايزاكم تدعولي آخذ القرار الصح.

وفي ردها على تساؤلات الجمهور حول إمكانية زواجها مرة أخرى، قالت رضوى بأسلوبها المعتاد: كل حاجة هتتحل لما ننجح ونشتغل ونعمل فلوس، بدل ما أتجوز راجل غني أبقى أنا الغنية، ولو لقيت الشخص المناسب أكيد هتجوز، عادي جدًا

من جهة أخرى، عادت رضوى للواجهة أيضاً بعد صدور حكم قضائي ضدها بتغريمها 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بأحد الأشخاص، عقب استضافتها زوجته في إحدى حلقات برنامجها السابق.

وكانت الشربيني قد أعلنت العام الماضي انتهاء مشوارها مع قناة CBC سفرة وبرنامج هي وبس، الذي لاقى انتشاراً واسعاً وتفاعلاً ضخماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت رضوى رسالة شكر عبر حسابها على إكس، جاء فيها: أشكر قناة CBC سفرة والشركة المتحدة للإعلام على الدعم والخبرة اللي اكتسبتها، وأشكر جمهوري اللي دايمًا سندي، وهنتقابل قريب إن شاء الله.