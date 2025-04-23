محمد عدوية يروّج لألبومه الجديد "بعد السنين": "أنا مبغيبش عنكم.. بركز في كل تفصيلة عشان الأغنية تليق بيكم"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روّج الفنان محمد عدوية لأحدث أعماله الفنية، ألبومه المنتظر الذي يحمل عنوان "بعد السنين"، والذي يعود به إلى جمهوره بعد فترة غياب ملحوظة، مؤكداً أن السبب وراء هذا الغياب هو حرصه الشديد على تقديم عمل يليق بجمهوره وذوقهم الفني الرفيع.

ونشر عدوية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة صادقة ومليئة بالشغف لجمهوره، قال فيها: "إن شاء الله ألبومي الجديد 'بعد السنين'، يارب يعجبكم. آسف على التأخير، انتوا أكيد عارفين إن أنا بغيب بغيب وارجعلكم بالأغاني اللي بتحبوها، والمقربين مني عارفين كده، إني مبعبيش في أغاني جاهزة وخلاص، ولا بجري ورا ترند ولا الشغل التجاري."

وأضاف الفنان المتميز: "أنا بشتغل على الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي وبركز في كل تفاصيل الأغنية، ويمكن ده السبب الرئيسي في غيابي عنكم كل ده، إني بادي كل حاجة وقتها عشان تليق بيكم. انتظروا الألبوم قريب جدًا، دعواتكم."

ويأتي ألبوم "بعد السنين" في توقيت يترقبه عشاق عدوية الذين عرفوه بصوته المختلف وأسلوبه الغنائي الخاص الذي يمزج بين الطرب الأصيل والروح الشبابية، وهو ما جعله من أبرز الأصوات المميزة في الساحة الغنائية المصرية والعربية.

يُذكر أن محمد عدوية قد حصد جماهيرية كبيرة منذ بدايته الفنية، واستطاع أن يضع بصمته الخاصة بأغنيات لامست قلوب المستمعين، منها "واحد صحيح"، و"سيبها على الله"، و"الطيب أحسن"، ليأتي "بعد السنين" بمثابة محطة جديدة في مسيرته الغنائية، ينتظرها الجمهور بكل شغف وترقّب.