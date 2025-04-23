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أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور

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  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 1/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 2/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 3/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 4/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 5/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 6/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 7/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 8/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 9/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 10/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 11/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 12/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 13/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 14/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 15/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 16/17
  • أحمد زكريا يتألق بأحدث حفلاته الغنائية احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم| صور 17/17

القاهرة - محمد ابراهيم -  

تألق المطرب أحمد زكريا في أحدث حفلاته التي أحياها ضمن  الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم في أحد النوادي الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

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تفاصيل الحفل 

 

وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم، حيث قدم زكريا باقة متنوعة من أشهر أغانيه "فرحة، وأنا موافق، والبطل، وليني بقى، ودي حقيقة، وبنت مؤدبة".

كما تألق في غناء أغاني الهضبة عمرو دياب ومنها "نور العين، والعالم الله، ولو عشقاني، وميال، وليلي نهاري،".  

وقدم زكريا عدد من الأغاني باللهجة اللبنانية منها "نسوانجي والتنورة، وراغب علامة قلبي عاشقها"، وقام بغناء أغنية "بنت السلطان ويا حبيبي ياعيني" للراحل أحمد عدوية، وباقة من أجمل أغاني التسعينات  
وختم الحفلة بأغنية "فرحة" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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تكريم أحمد زكريا 

 

يشار إلى إنه تم تكريم أحمد زكريا في مهرجان  الإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في الفترة من 16 إلى 20 يناير الماضي بحضور عدد من نجوم الفن والإعلاميين.

وفي نفس السياق كان أحمد زكريا قد حصل على تكريم ضمن فعاليات مهرجان miss arab world في شهر أغسطس الماضي في مدينة العلمين الجديدة.

آخر أعمال أحمد زكريا

يذكر أن آخر أعمال أحمد زكريا كان طرحه أغنية "البطل" وهي من كلمات محمود هلال، ألحان محمود هلال، توزيع موسيقي مادو الفظيع، وإخراج ساهر.

كلمات الأغنية 

 

ومن كلمات الأغنية: البطل اللي بحبها نجمه وعايز اوصلها متبروزه علي وضعها ومفيش م النوع دا اتنين عقلي ف تفصيلها انشغل سحراني وعملالي عمل حلاوتها احلى من العسل معرفش دي جتلي منين بتعدي بتعمل قلق دنا قلبي عليها ادلق عقلي من الدنيا اتسرق وبقيت علشانها بعيش دي حبيبتي خطر ع النظر معرفتش اخد حظر سحرتني ف لمح البصر وإني أشوف غيرها مفيش شكلها نزله من السما بصراحه دي مش هنا ولا عمري هشوف زيها ودي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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