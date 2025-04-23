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أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم

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  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 1/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 2/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 3/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 4/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 5/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 6/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 7/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 8/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 9/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 10/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 11/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 12/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 13/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 14/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 15/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 16/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 17/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 18/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 19/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 20/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 21/22
  • أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم 22/22

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


في واحدة من أجمل ليالي شم النسيم، أحيا الفنان أحمد زكريا حفلًا غنائيًا مميزًا داخل نادي بلاتينيوم، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع كل أغنية وشارك الفنان أجواء البهجة والاحتفال.

بدأ "زكريا" فقرته بحماس كبير، مقدمًا مجموعة من أشهر أغانيه التي أشعلت حماس الحاضرين، الذين لم يتوقفوا عن الغناء والرقص طوال الحفل.

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بالصور.. أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم
بالصور.. أحمد زكريا يشعل أجواء شم النسيم في نادي بلاتينيوم
الفنان المبدع أحمد زكريا
الفنان المبدع أحمد زكريا

وتميزت الأجواء بالحيوية والتنظيم الجيد، وسط حضور عدد كبير من العائلات والشباب الذين حرصوا على قضاء يوم مميز احتفالًا بشم النسيم.

واستمر الحفل وسط تفاعل قوي من الجمهور، في واحدة من أنجح حفلات الربيع داخل النادي.

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أحمد زكريا يتألق في الحفل بأغانيه المميزه
أحمد زكريا يتألق في الحفل بأغانيه المميزه
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الفنان أحمد زكريا
الفنان أحمد زكريا
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آخر أعمال الفنان أحمد زكريا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المتألق أحمد زكريا، أغنية "البطل" الذي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها، حيث تعد الأغنية من كلمات وألحان محمود هلال، توزيع موسيقي مادو الفظيع، إخراج ساهر، سوشيال ميديا محمود دريم، إنتاج غاليديا للإنتاج الفني.

كلمات أغنية "البطل" للمطرب أحمد زكريا


البطل اللي بحبها 
نجمه وعايز اوصلها
متبروزه علي وضعها
ومفيش م النوع دا اتنين

عقلي ف تفصيلها انشغل
سحراني وعملالي عمل
حلاوتها احلى من العسل
معرفش دي جتلي منين

بتعدي بتعمل قلق
دنا قلبي عليها ادلق
عقلي من الدنيا اتسرق
وبقيت علشانها بعيش

دي حبيبتي خطر ع النظر 
معرفتش اخد حظر
سحرتني ف لمح البصر
واني اشوف غيرها مفيش

شكلها نزله من السما
بصراحه دي مش هنا
ولا عمري هشوف زيها
ودي زيها هنلاقي فين

دي ملاك مش زي البشر
حبها في الدم انتشر
بنسى الدنيا وبفتكر 
تفصيلها تشد العين

الشعر يطير م الهوا
وانا قلبي يدوب يستوا
حبك إدمان والدوا
تفضلي جنبي متمشيش

ولا اي كلام يوصفك 
لما بشوفك برتبك
انا جايلك اهو بعترف 
غيرك ف الدنيا مليش

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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