نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة وهبة عن شكوى نادين نجيم من الوحدة: أعاني مثلها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية بسمة وهبة، على ظهور الفنانة اللبنانية نادين نجيم نسيب في مقطع فيديو تشكو من خلاله أنها لا تجد الشخص المناسب الذي تتجاذب معه أطراف الحديث وأنها تشعر بالوحدة.

وقالت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هي فنانة من أكثر الفنانات اللبنانيات شهرة في الوطن العربي، فهي جميلة وموهوبة وشيك، وشفتني في الفيديو بتاعها، لكن من غير الحلاوة والجمال بتاعها".



تعليق بسمة وهبة على فيديو نادين نجيم

وتابعت: "هذا الفيديو جعلني أشعر بنفس إحساسها، لأني أعاني من نفس ما تعانيه ودينا غبور، أنا أعاني من المرض والجراحات وسأخضع لبعض الجراحات وأنا راضية عن هذا ولست معترضة على الإطلاق، كما أنني أعاني من الوحدة".

وأوضحت: "للأسف، يشاهد الناس الإخراج الأخير على الشاشة، لكن كواليس الفيلم به مشاهد كثيرة صعبة التي هي مشاهد حياتنا، وأعلم أن هناك إعلاميون كثر يحرصون على عدم إظهار تفاصيل حياتهم الصعبة أمام المشاهدين.. وأريد أن أقول لكم بكل شجاعة إنني أمر بنفس ما تمر به نادين، فكل خطواتنا محسوبة، لأننا تحت دائرة الضوء".