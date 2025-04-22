نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارولين عزمي تخطف الأنظار بفستان أسود طويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة جذابة علي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»

احدث اعمال كارولين عزمي

وظهرت كارولين في أحدث ظهور مرتدية فستان من اللون الاسود الطويل، لتنهال عليها التعليقات من قبل متابعيها التي وصفت بـ«الساحرة».

كارولين عزمي تحتفل بعيد ميلادها

سبق، واحتفلت كارولين عزمي بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع انستجرام، وظهرت كارولين أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وارتدت فستانًا باللون الأبيض ونسقت معه بعض الإكسسوارات وحذاء أبيض وحقيبة يد صغيرة، مما حازت على الإعجاب وتفاعل كبير من محبيها.

آخر أعمال كارولين عزمي

كان اخر اعمال كارولين عزمي هو مسلسل «فهد البطل»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في البطولة: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، عصام السقا، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وايضا شاركت في مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، كما شاركت في مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه فيه أمل" وتأتي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبدالسلام.