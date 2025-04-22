نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطار.. يطرح ميني ألبوم "صاحبت نفسى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب الشاب عطار، لأول مرة مينى ألبوم بعنوان "صاحبت نفسى"، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الألبوم من كلمات، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى خوليو، ومن إنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.



ألبوم "صاحبت نفسى"، يضم 5 أغنيات متنوعة، هى " الناس دى اشرار.. صافى.. صاحبت نفسى.. انتى مجنونة.. انت مين".

روج عطار للألبوم منذ أيام، ونشر مقطع فيديو من أغنية "صاحبت نفسى" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: معادنا يوم التلات هنزل أول تجربة ليا اني أعمل ميني ألبوم بالتعاون مع أخويا الصغير عبد الخالق (خوليو ) وان شاء الله التجربة دي تحبوها.. وقد لاقى العديد من التعليقات الإيجابية، من معجبيه ومحبيه، مصاحبة للرموز التعبيرية الدالة على الفرح والسعادة والتحفيز، منها " يلا بينا.. وبالتوفيق في كل خطوه في حياتك.. باذن الله هيكسر الدنيا.. ربنا يوفقك ومستني الألبوم ياعطار".

قدم عطار فى الألبوم أسلوبه الغنائي الخاص، الذى ينال به دائما إعجاب جمهوره ومحبيه، والذى يستكمل من خلاله خطواته الفنية الناجحة، والتى بدأها فى العام الماضي مع شركة مزيكا بأغنية "انا جيت اكحلها عميت " والتى حققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا وتصدرت التريند على اليوتيوب، وتقترب الأن من 15 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

من المعروف أن عطار قدم مجموعة متنوعة من الأغنيات منها "ليه كده " كلمات مصطفى حدوته، وألحان عطار وتوزيع موسيقى كلوبيكس، و"طاقة وانطلاقة" الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي "شماريخ" كلمات منة القيعى، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى كلوبيكس. وتتر مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" كلمات منة القيعى وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي، و"العالم والعلم" كلمات وألحان عطار، وتوزيع موسيقى رامى المصرى، و"بطير في الهوى" كلمات مصطفى حدوته، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى كلوبيكس، و"بسيطة" كلمات مصطفى حدوته وألحان عطار وتوزيع موسيقى منتصر رضا توفيق، و"كنت الهوى" من كلمات مصطفى حدوته، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى خوليو.