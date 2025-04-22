الجمعة.. تامر عبدالمنعم يشرف على الاستعدادات النهائية لحفل عيد الربيع

القاهرة - محمد ابراهيم - نوستالجيا ٩٠/٨٠ تعود في حفل عيد الربيع على مسرح البالون

بدأ الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج إحتفالية "عيد الربيع" الإستعدادات النهائية للإحتفالية والتي من المقرر إقامتها الجمعة المقبل على مسرح البالون.

إحتفالية "عيد الربيع"

تقام إحتفالية "عيد الربيع" تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ تعود في حفل عيد الربيع

ويقدم الفنان تامر عبدالمنعم خلال إحتفالية عيد الربيع مجموعة من الفقرات التي يشارك فيها فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة أنغام الشباب ويقام الحفل على فصلين.

حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية خلال الفصل الأول من الحفل إستعراضات ميدلي فولكلور تصميم الفنان القدير محمود رضا، إستعراض وطني بعنوان "شايل مصر في قلبك" تصميم إيناس عبدالعزيز.

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية إستعراضات الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسني وهو من تصميم وأداء ندى بهجت، إستعراض وطني بعنوان "سلام سلاح" تصميم محمد سلام وتقدم فرقة أنغام الشباب فقرة ميدلي وطني لشباب لايف تيم.

من ناحية يعود العرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى خلال الفصل الثاني من إحتفالية عيد الربيع إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية للمصمم محمد القذافي، فرقة بورسعيد للفنون الشعبية للمصمم محمد أبو صالح.. مكياج إسلام عباس.. ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبدالمجيد، مادة فيلمية شريف رضا مخرج منفذ أحمد شعراوي، محمد عمر، أحمد مصطفى.

مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرتها مستوحاة من أعمال الثمانينات والتسعينيات التي أثرت في أجيال كثيرة وهي فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم.