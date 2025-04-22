نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قادرون باختلاف.. عروض غنائية واستعراضية على مسرح الفن لتكريم أطفال اسمعني| الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار مبادرة قادرون باختلاف، يقام بعد غد الخميس، الحفل الفني السنوي لتكريم فريق "اسمعني" على مسرح الفن جلال الشرقاوي بمشاركة 150 طفل من ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لمساندة ذوي القدرات الخاصة عبر إطلاق المبادرات الداعمة لهم وزيادة التوعية بأهمية دمجهم في المجتمع.

ويشهد الحفل تجربة جديدة ورائعة لدمج الأطفال من القادرين باختلاف مع نظرائهم من الأطفال لتحقيق فلسفة الدمج في مختلف جوانب الحياة، حيث يشارك الجميع في تقديم الفقرات المختلفة.

وتتضمن الفعاليات فقرات متنوعة لإلقاء الشعر وعروض موسيقية وغنائية منها: (استعراض صغيرة على الحب، استعراض الصعايدة، استعراض يا سلام على حبى وحبك، مسرحية تلك قضية وتلك قضية، مسرحية ريا وسكينة، مسرحيه البدلة، مسرحية الاسطورة، اسكتش ثلاثي اضواء المسرح، اسكتش إشارة المرور.

يذكر أن مبادرة اسمعني تعمل على تمكين ودمج هذه الفئة من المجتمع، وتنفذ برنامج للتدخل المبكر للأطفال من عمر شهور إلى 7 سنوات يتضمن تنمية خمس جوانب هي اللغوي والمعرفي والحركي والاجتماعي والاستقلالي، لتنمية مهارات الطفل والارتقاء بقدراته وإمكانياته