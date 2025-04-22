نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي مع زوجته وابنه الألماني في جو عائلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان احمد الفيشاوي علي مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور من لحظاته الأسرية، وذلك عبر حسابه علي موقع انستجرام.

أحمد الفيشاوي مع زوجته وابنه الألماني في جو عائلي

وشارك الفيشاوي جمهوره مجموعة من الصور تجمعه بزوجته وابنه الألماني، من فوق برج القاهرة، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

احدث اعمال أحمد الفيشاوي

وسبق أن أعلن الفيشاوي مؤخرًا عن مشروع جديد من خلال منشور آخر عبر "إنستغرام"، أكد فيه تعاقده على فيلم سينمائي جديد بعنوان "حين يكتب الحب"، وكتب قائلًا: تم بحمد الله التعاقد على فيلم "حين يكتب الحب"، تأليف سجى محمد الخلفيات، وإنتاج صديقي الحبيب نايف عبد الله، وإخراج محمد هاني، الذي أقدم معه أول فيلم طويل له. ودي المرة الـ16 اللي أشتغل فيها مع مخرج لأول مرة.

آخر أعمال احمد الفيشاوي

وكان اخر اعمال احمد الفيشاوي هو فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي ضم كوكبة من النجوم منهم مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، الفيلم من تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وكان محمد علاء الدين مشرفًا عامًا على الإنتاج.

وايضا شارك في فيلم "السيستم" هو بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

قصة فيلم السيستم

الفيلم قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.