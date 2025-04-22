بعد طرح البوستر التشويقي.. موعد عرض فيلم «درويش»

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور موعد عرض فيلم «درويش» بطولة الفنان عمرو يوسف، خاصة بعدما كشفت الشركة المنتجة للفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن البوستر التشويقي للعمل السينمائي.

موعد عرض فيلم «درويش»

ومن المقرر عرض فيلم «درويش» بطولة عمرو يوسف في يوليو القادم ضمن الأفلام المنافسة بموسم صيف 2025.

البوستر التشويقي لـ فيلم «درويش»

وتصدر عمرو يوسف البوستر التشويقي لفيلم «درويش» الذي اطلقته الشركة المنتجة بإطلالة توحي بملامح شخصيته ضمن الأحداث، وذلك استعدادا لانطلاقته بدور العرض السينمائية في الفترة المقبلة.

أبطال فيلم درويش

يشارك في بطولة فيلم درويش، بجانب الفنان عمرو يوسف، نخبة من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب، ويظهر الفنان هشام ماجد كضيف شرف في الفيلم، والفيلم من تأليف وسام صبري ومن إخراج وليد الحلفاوى، ومن إنتاج مشترك بين ون تو ون، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوز وفيلم سكوير.

أحداث فيلم درويش

تدور أحداث فيلم درويش حول محتال يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب، ويخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة.

أهم أعمال عمرو يوسف

شارك عمرو يوسف في عدة اعمال فنية كان اهمها: مسلسل "هانم بنت باشا" (2009)، مسلسل "عايزة أتجوز" (2010)، فيلم "ولاد رزق" (2015)، مسلسل "طرف تالت" (2011)، فيلم "الثمن" (2016)، مسلسل "جراند أوتيل" (2016)، فيلم "هيبتا" (2016)، فيلم "كدبة كل يوم" (2016)، مسلسل "طايع" (2018)، فيلم "شقو" (2024)