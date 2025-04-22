"علاقة عاطفية".. مروة صبري تفجر مفاجأة عن وفاة إيناس النجار

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية مروة صبري، خلال برنامجها «قعدة ستات» مفاجأة عن وفاة الفنانة إيناس، حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول حياتها بصدد علاقتها العاطفية قبل وفاتها.

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مروة صبري تفجر مفاجأة عن وفاة إيناس النجار

ونفت مروة صبري ما يتم تداوله حول علاقتها العاطفية، قائلة: «إيناس النجار مكنتش في علاقة توكسيك، الكلام دا عن لسان سوار أختها، إيناس كانت بتحب راجل محترم وكانت هتتجوز بعد رمضان وبيتها كان جاهز».

وأضافت مروة صبري: «ياللي بتقولوا إنها كانت في علاقة توكسيك بقالها 7 سنين، وهو اللي حطمها ودمرها وسممها وهو السبب في موتها الكلام دا ملوش أي أساس من الصحة، إيناس النجار كانت بتحب راجل محترم».

واختتمت إيناس النجار: «أنا حفاظا على أن أختها مش حابه تقول هو مين ومش حابه تقول اسمه، والراجل دا كان واقف معاها حتى في فترة ما كانت في الغيبوبة وقال أنا عايز اكتب كتابي عليها واتقال مينفعش من كتر ما هو بيحبها وحاسس أن حالتها خطر ومش عايز يتخلى عنها».

وفاة إيناس النجار

ويذكر ان الفنانة إيناس النجار قد رحلت الفنانة التونسية إيناس النجار، بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات القاهرة، إثر انفجار المرارة مؤخرا.

مسيرة إيناس النجار

بدأت إيناس النجار، الممثلة التونسية، مسيرتها الفنية في مصر عام 1999، حيث ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية "يا ترى" لبهاء سلطان. ومنذ ذلك الحين، شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، من أبرزها أفلام "فرقة بنات وبس"، "معالي الوزير"، "ميدو مشاكل"، "بحبك وأنا كمان"، "كيمو وأنتيمو"، "قشطة يا با"، "على سبايسي"، "كركر"، "مفيش فايدة"، "عزبة آدم"، "ابقى قابلني"، "عايشين اللحظة"، "أحاسيس"، "كلبي دليلي"، و"واحد صعيدي"، و"أبو العريف".