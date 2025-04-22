عشاق الفن والسينما ينعون وفاة البابا فرانسيس.. أول بابا دخل مجال التمثيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:29 مساءً - آثارت وفاة البابا فرانسيس حزن كبير في نفوس الفنانين، وخاصة نجوم هوليود، فهو من أشد المتابعين الجيدين للفن وللسينما على وجه الخصوص.

ظهر البابا فرانسيس في مشهد سينمائي مرة لمدة ٦ دقائق، وقام بشخصيته خلال الفيلم، ويعتبر هذا أول مرة في مجال السينما بالعالم.

جدير بالذكر أنه كان يناقش القضايا الفنية من خلال المحادثات والندوات الفنية، حيثُ أنه كان يرى أهمية الفن وتأثيره على النفس البشرية.

جلست معه من قبل الفنانة أنجلينا چولي خلال عرض فيلم unbreakable، وتناقش معه ليوناردو ديكابريو بخصوص قضية المناخ.

كما أوضح مخرج عن رغبته في عمل فني ضخم لتجسيد حياة المسيح، وذلك بعد لقاءه مع البابا فرانسيس.

أعلن الفاتيكان وفاة البابا الأمس الإثنين الموافق يوم ٢١ إبريل، رحل وسط حزن العالم الذي أحبه بسبب مواقفه تجاه الأطفال والإنسانية والفقر.