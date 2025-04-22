تبشر بِغدٍ مشرق.. المُخرج محمد فاضل يفتخر بـ دراما رمضان 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:29 مساءً - من خلال كلمات المخرج محمد فاضل حول مستقبل الدراما فيشعر بالفخر، كما ذكر عدة مسلسلات عُرضت في رمضان هذا العام 2025، وذلك من خلال مؤتمر مستقبل الدراما في مصر، وتوقّع بمستقبل أكثر إشراقًا للإنتاج الدرامي في البلاد.

من بين الأعمال التي لفتت نظره: إخواتي، النص، كامل العدد، قلبي ومفتاحه، منتهي الصلاحية، لام شمسية، ولاد الشمس، ظلم المصطبة، جودر 2، قهوة المحطة، تقابل حبيب، وأشغال شقة جدًا.

كما تميّز مسلسل "إخوتي" ببطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبيبجانب فنانين أخريين، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج "محمد شاكر خضير".

أما مسلسل النص، فاستند إلى كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، ويشارك في بطولته أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، ودنيا سامي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح وفريقه، وإخراج حسام علي.

بكلماته المُفعمة بالأمل، أكد فاضل أن هذا الزخم الفني يدل على أن الدراما المصرية لا تزال تملك القدرة على الإبداع والتجدد.