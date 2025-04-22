لقاء سويدان تشارك في العيد القومي لأسيوط بحضور تامر عبد المنعم وأحمد بدير

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة لقاء سويدان في احتفالات العيد القومى لمحافظة أسيوط، بحضور عدد من الفنانين منهم فتوح أحمد وتامر عبد المنعم وأحمد بدير، وقام بإستقبالهم محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر بحفاوة شديدة.



سعادة لقاء سويدان بزيارة أسيوط

وأعربت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها بحفاوة الاستقبال من قيادات محافظة أسيوط، وخلال رحلتها تجولت في عدد من الأماكن بالإضافة إلى أنها ذهبت إلى الأرض الزراعية داخل المحافظة وخضعت لصور وهى تجنى محصول القمح، كما قادت جرار زراعي.



كما زارت الفنانة لقاء سويدان خلال زيارتها لأسيوط دير المحرق مع الانبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والذى يعد واحدًا من أهم الأديرة والمزارات المسيحية والآثار القبطية المصرية



العيد القومى لمحافظة أسيوط

ويمثل العيد القومى لمحافظة أسيوط رمزًا للفخر والبطولة والتضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن، ويجسد الروح الوطنية المتأصلة في أبناء أسيوط، ويعد مصدر إلهام للأجيال الحالية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وفرصة لتجديد العزم على مواصلة العمل والجهد لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.



وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، من بينهم اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي ابو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالإضافة إلى أهالي قرية بني عدي الذين حرصوا على المشاركة في هذه اللحظة الرمزية الهامة.