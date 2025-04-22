عودة فيلم Happy Heroes إلى الشاشة من جديد بعد غياب طويل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:29 مساءً - عودة Happy Heroes مرة أخرى بعد غياب عشر سنوات، بالإضافة إلى ظهور Moon the Panda في السينما المصرية.

ينطلق غدًا الأربعاء ٢٣ أبريل عرض فيلم الرسوم المتحركة Happy: The Stones، وذلك في دور العرض الشاشة المصرية، ليعيد إلى الشاشة واحدة من أشهر سلاسل الأبطال الخارقين.

جدير بالذكر أن الفيلم من إخراج ويمينج هوانج، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأبطال الذين فقدوا قواهم الخارقة خلال معركة لإنقاذ كوكبهم X، فينطلقون في مغامرة جديدة سعيًا لاستعادة قوتهم وإنقاذ موطنهم.

نجد أن العمل يأتي استكمالًا للفيلمين السابقين في السلسلة: Happy Heroes وHappy Heroes 2: Planet Wars.

كما تواصل السينما المصرية عرض فيلم الرسوم المتحركة الفرنسي-الصيني "Moon the Panda" الذي طُرح يوم ١٦ إبريل، وتدور قصته حول الطفل تيان، والذي يُرسل إلى جبال الصين للعيش مع جدته بعد تراجع مستواه الدراسي، هناك يلتقي بدب باندا بري يُدعى مون، وتبدأ بينهما رحلة صداقة مؤثرة ومليئة بالمغامرات والرسائل الإنسانية، في فيلم يمزج بين الطفولة، والطبيعة، والرابط العميق بين الإنسان والحيوان.