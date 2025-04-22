شاهد بالصور.. زفاف مي الغيطي على طبيب بريطاني في لندن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:31 مساءً - شهدت العاصمة البريطانية لندن احتفال الفنانة المصرية مي الغيطي بعقد قرانها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، في حفل عائلي أنيق حضره عدد من الشخصيات الرسمية المصرية إلى جانب أفراد العائلة المقربة، في لحظة توّجت قصة حب طويلة بدأت في أروقة إحدى الجامعات البريطانية قبل سنوات.

وقد صرحت الكاتبة منى برومة، والدة مي، عبر منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك" أن الاحتفال جرى بحضور عدد من الأسماء البارزة، من بينهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير العمل محمد جبران، ووزير الصحة الأسبق عادل العدوي، ونائب وزير الزراعة الأسبق منى محرز، بالإضافة إلى الدكتور عصام عبد الصمد الذي يتولى رئاسة الجالية المصرية في لندن.

وبحسب مصدر مقرب من الفنانة، فإن علاقة مي بزوجها بدأت منذ أكثر من أربع سنوات حين كانت تقيم في لندن لفترة مؤقتة بهدف متابعة دراستها، وقد تعارفا هناك ونمت بينهما صداقة وطيدة سرعان ما تحولت إلى ارتباط عاطفي تطوّر بشكل تدريجي حتى بلغ محطته الرسمية.

وأوضح المصدر ذاته أن أندرياس اختار الدخول في الإسلام في العام الماضي، وأعلن بعدها رغبته في الزواج من مي، ليتم الاحتفال بخطوبتهما في شهر ديسمبر الماضي، ومع اقترابهما من تحديد موعد الزفاف، تعرضت الفنانة لحادث سير خطير خلال زيارتها لتايلاند، مما أدى إلى تأجيل مراسم الزواج.

وقد تسبب الحادث في إصابات جسدية مؤثرة تمثلت في كسر بالحوض ومضاعفات بالعمود الفقري إلى جانب نزيف داخلي، وهو ما استدعى خضوعها لتدخلات جراحية متكررة سواء داخل مصر أو خارجها، ليُرجأ الحفل إلى أن استعادت عافيتها بشكل كامل.

وتُعد مي الغيطي واحدة من الوجوه الشابة التي أثبتت حضورها في الدراما المصرية، وهي ابنة الإعلامي المعروف محمد الغيطي، وولدت في القاهرة عام 1998، وانطلقت في مجال التمثيل منذ سنوات مبكرة، حيث ظهرت في عدد من الأعمال البارزة التي رسخت مكانتها بين جيلها.

من بين أعمالها الشهيرة، شاركت مي في مسلسل "طايع" إلى جانب الفنان عمرو يوسف، كما تألقت في مسلسل "جراند أوتيل" إلى جانب مشاركتها السينمائية في فيلم "اشتباك" وفيلم "بنات ثانوي"، وكان أحدث ظهور لها من خلال دور شرفي في مسلسل "الكابتن" مع الفنان أكرم حسني خلال الموسم الرمضاني الماضي.