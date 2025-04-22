باسم يوسف يخضع لعملية جراحية دقيقة والأطباء يطمئنون الجمهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:31 مساءً - خضع الإعلامي الساخر والطبيب دكتور "باسم يوسف" إلى عملية دقيقة في العمود الفقري منذ عدة أيام، حيثُ أنه كان يُعاني من آلام مبرحة كانت لا تمكنه من القيام بنشاطاته اليومية بصورة طبيعية.

أعلن الطبيب المعالج لباسم يوسف أن هذه العملية الجراحية كانت ضرورية له، من أجل تخفيف الألم عن الأعصاب في الفقرات.

نشر الطبيب المعالج صورة مع باسم يوسف داخل المركز الطبي، وشكر باسم على أنه وثق في هذا المكان، وطمأن الطبيب جمهور باسم بأنه في حالة جيدة الآن، ولكنه يحتاج إلى عدة أيام نقاهة في المستشفى من أجل التعافي، وممارسة المهام اليومية مرة أخرى.

جدير بالذكر أن أحدث أعماله كانت من خلال مشاركته في برنامج أرابز جود تالنت، وأعلن باسم عن قيامه بستاند أب كوميدي بالعربي، وحذر عبر صفحته أن محتوى الاستاند غير مناسب للأطفال أو المؤدبين.