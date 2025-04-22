هجوم حاد على آية سماحة وزوجها من الصحفيين... وأشرف زكي يوضح ويعتذر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:31 مساءً - شن الصحافيون والمصورون هجومًا على آية سماحة وزوجها المخرج محمد السباعي، وبدأ بالفعل إعلان الرغبة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما بسبب الهجوم عليهم خلال تغطيتهم جنازة الراحل سليمان عيد.

صرحت الفنانة آية سماحة من خلال صفحتها الشخصية أنها لا تقصد إهانة أحد، وأن المصورون والصحافيون هم زملاء في مهنة الفن، وجميعهم محترمين.

كما أعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي عن كون المصورين والصحافيين هم زملاء في المجال، ولا يمكن إنكار مجهوداتهم في التغطية الصحفية للأعمال الفنية.