ما السر وراء تسريحة شعر سماح أنور؟ تفاصيل هامة في عيد ميلادها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:31 مساءً - يوافق اليوم الثلاثاء ٢٢ إبريل عيد ميلاد الفنانة سماح أنور، حيثُ أنها من مواليد عام ١٩٥٦، وهي ابنة الفنانة الراحلة سعاد حسين.

اشتهرت سماح بأن ملابسها وتسريحة شعرها لم تتغير على الإطلاق، فمنذ ظهورها في فترة السبعينيات، وهي بتسريحة الأسد، ولها طريقة لبس معينة مختلفة للغاية عن بنات جيلها، وهذا ما يميزها.

عملت سماح أنور مع العديد من الفنانين والفنانات، وشاركت في الكثير من الأعمال الفنية، حيثُ عملت مع فاروق الفيشاوي، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد عبدالعزيز، وفريد شوقي، وسمير صبري.