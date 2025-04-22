ويزو: من عيوبي العصبية وأحب شخصيتي في فيلم "كلب بلدي" و"اللعب مع العيال"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة واحتفالية بمناسبة عيد الربيع، حلت الفنانة الكوميدية ويزو ضيفة على الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

وقالت إنها خريجة كلية التربية قسم كيمياء، وقامت بتدريس الكيمياء لطلاب الثانوية لمدة ثلاث سنوات.

ويزو

درس كيمياء من ويزو للدكتور عمرو الليثي

وقامت ويزو خلال الحلقة بدور المدرسة، وقامت بشرح مادة الكيمياء، وتحدثت عن كيفية تركيب مياه النار وحمض الكبريتيك وغيرها من العناصر الكيميائية بطريقة كوميدية.

وأضافت أن من عيوبها العصبية، ومن أفضل الأفلام التي شاركت بها وتحبها أجابت "كلب بلدي" وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة النجم محمد إمام ومع المخرج الكبير شريف عرفة، مضيفة: "هو مدرسة في التمثيل، وكنت مرعوبة وأنا واقفة أمامه".

ويزو

ويزو تكشف عن أقرب الأدوار لقلبها

وعن الأدوار التي شاركت بها تليفزيونيًا، أجابت دورها مع أحمد مكي في "الكبير قوي" وشخصية "نور العيون زكريا".