ويزو: كان نفسي أطلع طباخة وراقصة واتخرجت من كلية التربية

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة ويزو ضيفة على برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي وكانت حلقة خاصة ضمن إحتفالات عيد الربيع، وكشفت ويزو العديد عن حياتها وشخصيتها خلال هذا اللقاء.

ويزو عن لقب شهرتها: نوع من أنواع اللانشون

قالت الفنانة ويزو إن اسمها الحقيقي دينا محسن، وأن لقب الشهرة "ويزو" هو نوع من أنواع اللانشون وكان مشهورًا في تلك الفترة.

وأضافت: كنت في المرحلة الإعدادية وأطلق عليّ زميلي هذا الاسم لشدة حبي لهذا النوع من اللانشون.

وتابعت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" في حلقة خاصة بمناسبة عيد الربيع أنها من أسرة تعشق الضحك والسعادة، وهي الأخت الوسطى ولها أخت أكبر منها وأخ أصغر منها، وأنا أثقلهم.

ويزو

وتابعت أن طفولتها كانت سعيدة، ولكنها كانت لا تخرج كثيرًا، ووالدتها لو وافقت على خروجهم كانوا يذهبون إلى مكتبة المعادي.

ويزو: كان نفسي أطلع طباخة وراقصة

كنت طالبة شاطرة، وعن أمنيتها وهي صغيرة: "كنت أحب دور الرحالة وأعشق أدوار العنف والقبض على المجرمين، وعندما أتابع الفنانة سماح أنور عندما تقوم بدور ضابط، وكنت أتخيل نفسي مثلها وأقوم بحركات أكشن".

ويزو

وأشارت إلى أنها خريجة كلية تربية وعملت مدرسة كيمياء، مضيفة: "كنت أدرس لأولاد في المرحلة الثانوية لأنني أعرف التعامل معاهم جيدًا، ولا أحب التدريس للبنات ولا يحدث تفاهم بيننا، واستمريت بالتدريس لمدة ثلاث سنوات".



