نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يشعل احتفالات شم النسيم بـ "لوك المداح" ويصطحب نجله على المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء احتفالية مبهجة، خطف الفنان حمادة هلال الأنظار خلال إحيائه لحفل جماهيري كبير بنادي الشمس، ضمن فعاليات احتفالات شم النسيم، حيث جمع بين الطرب والمفاجآت التي أسعدت جمهوره، وكان أبرزها ظهوره بشخصية صابر المداح التي يجسدها في مسلسله الرمضاني الشهير، ليقدم أمسية فنية امتزجت فيها الدراما بالغناء.

ظهور مفاجئ بـ "جلباب المداح" يشعل الحفل

فاجأ حمادة هلال الحضور بظهوره على المسرح مرتديًا جلباب شخصية "صابر المداح"، في إشارة ذكية إلى النجاح الكبير الذي حققه الجزء الخامس من المسلسل في رمضان 2025، وهو ما أشعل تفاعل الجمهور بشكل لافت، حيث علت الهتافات والتصفيق تعبيرًا عن إعجابهم بهذه اللفتة.

وقدم هلال مجموعة من أشهر أغانيه خلال الحفل، من بينها أغنية "بخاف" التي رددها الجمهور معه بحماس كبير، إلى جانب عدد من الأغاني التي لاقت تفاعلًا واسعًا.

ابن حمادة هلال يشارك المسرح والدعاء له بعد النجاح الرمضاني

في لحظة مؤثرة، دعا حمادة هلال نجله للصعود إلى المسرح أمام الحضور، وطلب من الجمهور الدعاء له، مؤكدًا فخره بمشاركته الناجحة في مسلسل "المداح" الجزء الخامس. وعبّر عن سعادته قائلًا: "ابني عمل دور حلو في المداح.. ادعوا له بقى". هذه اللفتة لاقت استحسان الحضور، وبدت كمشهد إنساني فني جمع بين الأُبوة والفن.

المداح 5.. نجاح جديد يُمهّد للجزء السادس

الجدير بالذكر أن حمادة هلال قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، وشاركه في البطولة عدد من النجوم مثل هبة مجدي، خالد سرحان، غادة عادل، ودارين حداد. ومن المنتظر أن يبدأ التحضير للجزء السادس من العمل ليُعرض في رمضان 2026، استمرارًا لسلسلة النجاح التي يحصدها العمل موسمًا بعد الآخر.