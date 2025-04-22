كريم فهمي: توقفت عن عمل درامي آخر من أجل مسلسل "وتقابل حبيب"

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان كريم فهمي ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة من برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه عبر شاشة قناة on E وجاءت هذه الحلقة إحتفالًا بنجاح مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2025.

وقد كشف الفنان كريم فهمي العديد من الكواليس الخاصة بالمسلسل وعبر عن أكثر المخاوف التي واجهته أثناء التفكير في المسلسل.

كريم فهمي

كريم فهمي: عشت قلقًا طوال عرض "وتقابل حبيب" ولم أطمئن إلا بعد الحلقة الأخيرة

وكشف الفنان كريم فهمي عن شعوره بالتوتر والقلق خلال فترة عرض مسلسل "وتقابل حبيب"، مؤكدًا أنه لم يشعر بالراحة الكاملة إلا بعد انتهاء الحلقة الأخيرة، رغم التفاعل الإيجابي الذي حظي به العمل. وقال في تصريحات إعلامية: "كنت قلقان طول الوقت، حتى مع تصاعد النجاح، وما قدرتش أستمتع إلا لما الحلقة الـ30 خلصت".

وفي حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح فهمي أنه كان منشغلًا بمشروع درامي آخر، لكنه قرر التوقف عنه مؤقتًا للتركيز على تجسيد شخصية "فارس أبو العزم" في "وتقابل حبيب"، وأضاف: "رجعت أكمل المسلسل التاني بعد كده، وأنا حاطط في بالي إن لازم أشتغل مجهود مضاعف علشان أحافظ على النجاح، وده يمكن السبب إن خطواتي أبطأ من غيري".

كريم فهمي ولميس الحديدي

وعند سؤاله عما إذا كان يستمتع بنجاحه، أشار فهمي إلى أن النجاح لحظة، معربًا عن امتنانه لما يحققه من إنجازات، وأضاف: "اشتغلت وتعبت، بس اللي حصل ده كرم من ربنا، مش شطارة مني، وكان ممكن مفيش حاجة تنجح خالص".

تفاصيل مسلسل "وتقابل حبيب"



مسلسل "وتقابل حبيب" جمع مجموعة من النجوم، منهم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وقد أثار اهتمامًا كبيرًا بين الجمهور بسبب قصته المعقدة والشخصيات القوية التي قدمها.

مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث تلعب ياسمين عبد العزيز دور امرأة ثرية تتعرض لخيانة زوجها، ما يدفعها إلى مواجهة صراعات عاطفية معقدة، لتكتشف أسرارًا خفية عن عائلة طليقها، مما يزيد من تعقيد حياتها ويقودها إلى مفترق طرق مصيري.