تامر عاشور يشعل أجواء الربيع ويستعد لحفل ضخم في الشيخ زايد بأسعار متفاوتة



القاهرة - محمد ابراهيم - في أجواء من البهجة والاحتفال بعيد الربيع، أطلّ النجم تامر عاشور على جمهوره بحفل غنائي استثنائي داخل أحد النوادي الكبرى، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ونجح عاشور في إشعال حماس الحضور بمجموعة من أشهر أغانيه، في ليلة تميّزت بالتفاعل الجماهيري واللحظات العاطفية.

أداء غنائي مميز وتفاعل كبير من الجمهور



شهد الحفل حضورًا كثيفًا من عشاق تامر عاشور، الذين تفاعلوا مع كل أغنية قدّمها، خاصة تلك التي ارتبطت بذكرياتهم ومشاعرهم. من أبرز الأغاني التي قدّمها عاشور خلال السهرة: "خليني في حضنك"، و"تيجي نتراهن"، إلى جانب باقة متنوعة من أعماله التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب، ورددها معه في مشهد يعكس جماهيريته الواسعة.

حفل جديد مرتقب في الشيخ زايد



ولم يكتفِ تامر عاشور بهذا الحفل، بل يستعد لإحياء حفل غنائي آخر يوم 25 أبريل في "زد بارك" بمنطقة الشيخ زايد. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري اللافت على حفلاته مؤخرًا، وتزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع وأجواء الربيع التي تشجع على المشاركة في الفعاليات الموسيقية.

تفاصيل أسعار التذاكر لحفل زد بارك



طرحت الجهة المنظمة لحفل تامر عاشور القادم أسعار التذاكر بعدة فئات لتناسب مختلف الجماهير، وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى: 5500 جنيه

الفئة الثانية: 4500 جنيه

الفئة الثالثة: 3500 جنيه

الفئة الرابعة: 3000 جنيه

الفئة الخامسة: 2500 جنيه

الفئة السادسة: 1500 جنيه



