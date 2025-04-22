نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. قصور الثقافة تطلق احتفالات ذكرى تحرير سيناء بالطور وشرم الشيخ ونويبع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء بمدينة الطور احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستهل اليوم في الثامنة مساء من المسرح الصيفى بطور سيناء، بحفل فني تحيه فرقة مطروح للفنون الشعبية.

احتفالات تحرير سيناء

ويستقبل المسرح غد الأربعاء، في التوقيت ذاته عرضًا لفرقة طنطا للموسيقى العربية، يعقبه عقد محاضرة بعنوان "عيد تحرير سيناء" للأديب محمد الدسوقي.

كما يشهد مسرح السلام بشرم الشيخ، في اليوم نفسه، حفلًا فنيًا تحيه فرقة مطروح للفنون الشعبية، ويستقبل مسرح السلام، يوم الخميس 24 أبريل، حفلًا فنيًا تحييه فرقة طنطا للموسيقى العربية.

وفي اليوم نفسه يستقبل المسرح الصيفى بطور سيناء، أولى العروض الغنائية لفرقة طور سيناء للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسام عبد الهادي.

سيناء أرض الفيروز

كما ينظم بيت ثقافة نويبع، عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال نويبع، بمسرح النادي الاجتماعي بمدينة نويبع، وفي العاشرة من صباح يوم الخميس، يعقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة بعنوان "سيناء أرض الفيروز"، يتحدث خلالها محمود أحمد، رئيس قرية غراندر، عن ذكرى تحرير سيناء، كما يعقد ببيت ثقافة دهب، محاضرة بعنوان "تحرير سيناء"، تلقيها هدي السعيد، مدير الموقع.

وتختتم فعاليات الاحتفال، المنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء، بإدارة منيرة فتحي، مساء يوم الجمعة 25 أبريل، من على خشبة المسرح الصيفي بطور سيناء، بعروض فنية مميزة لفرقة أطفال الطور للفنون الشعبية بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، يعقبه عرض فنى لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، بقيادة عازف الإيقاع علي عبد الفتاح.

عرض لفرقة أطفال شرم الشيخ للفنون الشعبية

كما يشهد مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، عرضا لفرقة أطفال شرم الشيخ للفنون الشعبية، تصميم استعراضات سيد الدهشان، يعقبه عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر شرم الشيخ، بقيادة المايسترو عمر عدلي.