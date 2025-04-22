نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي موسى تروّج لأحدث أعمالها الغنائية "أنا وإنت يا قلبي" عبر إنستجرام استعدادًا لطرحه غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روّجت النجمة هايدي موسى لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أنا وإنت يا قلبي" من خلال منشور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث شاركت جمهورها بصورة من كواليس تصوير الكليب، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية ناعمة، معلنة عن قرب طرح الأغنية التي ينتظرها محبوها.

وأرفقت هايدي الصورة بتعليق كشفت فيه عن موعد عرض الكليب المنتظر، حيث قالت: "ترقبوا فيديو كليب أغنية أنا وإنت يا قلبي للفنانة هايدي موسى بعد غد الأربعاء في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة"، مضيفة رمزًا تعبيريًا يعكس حماسها لهذا العمل الجديد. كما سألت جمهورها عن مدى حماستهم لسماع الأغنية، في تفاعل لطيف أثار تفاعل المتابعين.

الأغنية من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وهي من كلمات هاني الأشهب، وألحان كريم شاهين، وتوزيع مصطفى غانم، أما الإخراج فحمل توقيع فادي حداد، الذي تعاونت معه هايدي من قبل في أعمال غنائية مصورة ناجحة.

ويأتي هذا العمل بعد فترة من الغياب الفني النسبي لهايدي موسى، لتعود بقوة من خلال أغنية رومانسية يتوقع أن تلاقي صدى واسعًا بين جمهورها، خصوصًا وأن البرومو التشويقي الذي نشرته مؤخرًا لاقى إعجاب المتابعين على مختلف المنصات.

يُذكر أن هايدي موسى استطاعت أن تفرض نفسها كواحدة من أبرز الأصوات الشابة على الساحة الغنائية العربية، بفضل موهبتها القوية واختياراتها الفنية الراقية، مما يجعل من كل إصدار جديد لها حدثًا يستحق المتابعة.