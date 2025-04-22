نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كان ليا صاحبة" تسرق الأضواء... رنا سماحة تحصد إشادة الجمهور بعد عرض كليبها الجديد على روتانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خَطفت النجمة الشابة رنا سماحة الأنظار مجددًا بكليبها الجديد "كان ليا صاحبة"، الذي بدأ عرضه حصريًا على قناة "روتانا كليب"، محققًا تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفى الجمهور بالعمل الجديد، مشيدين بأداء رنا المؤثر، وكلمات الأغنية التي لامست قلوب الكثيرين، خاصة أنها تتناول موضوعًا حساسًا يلامس الواقع العاطفي والإنساني: الخذلان من أقرب الناس.

وحرصت صفحات المعجبين على مشاركة لقطات من الكليب، مع تعليقات مليئة بالمشاعر والدعم، أبرزها: "لقيت القمر الحزين ده منور التلفزيون"، و"مبروك عليكم التحفة الفنية دي"، ما يعكس مدى التأثر الذي أحدثته الأغنية لدى المتابعين.

الكليب حمل توقيع عدد من الأسماء المميزة في المجال الفني، حيث تعاونت رنا مع فريق عمل قوي، ضم حسام مجدي، سلمى راشد، مهدي سعيد، وعمر إسماعيل، وهو ما انعكس على جودة الصورة والإخراج، وكذلك روعة الأداء التمثيلي الذي قدمته رنا بأسلوب درامي صادق، جعل المشاهد يتفاعل مع كل كلمة ولحظة في الأغنية.

ويُذكر أن "كان ليا صاحبة" تمثل نقلة فنية جديدة لرنا سماحة، حيث تخرج فيها من الإطار الغنائي التقليدي، لتقدم عملًا فنيًا متكاملًا يدمج بين الغناء والدراما البصرية، ويبرهن على تطورها المتواصل كفنانة تسعى لتقديم مضمون مختلف ومؤثر.