نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يشعل أجواء المكسيك في نهاية أبريل.. ويواصل تألقه بأغنيات مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية بالمكسيك، تبدأ في 24 وتستمر حتى 27 أبريل الجاري، ضمن جولته الفنية العالمية التي تجمعه بجمهوره العربي في أنحاء مختلفة من العالم. ومن المقرر أن يُمتع راغب جمهوره بباقة من أبرز أغانيه التي شكلت محطات هامة في مسيرته، بينها "نسيني الدنيا"، و"استمارة 6"، و"اللي باعنا خسر دلعنا"، و"آسف حبيبتي"، وغيرها من الأعمال التي رسخت اسمه في عالم الطرب العربي.

ويواصل راغب علامة في الفترة الأخيرة تقديم أغنيات متنوعة باللهجة المصرية، حيث طرح مؤخرًا كليب "بيروت ولا روما" الذي حمل توقيع كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، توزيع إيلي بربر، وتميز بإيقاعه العصري وتصويره الجذاب. وتقول كلمات الأغنية: "كل حاجه معقوله وانتي مش معقوله، خدتي قلبي لوحدك من النظره الأولى...".

كما طرح النجم اللبناني أغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد عادل، وأخرج الكليب فرح علامة بمشاركة المخرجة زينة مكي، ليواصل حصد النجاحات المتتالية.

وكان راغب قد لفت الأنظار أيضًا بأغنيته "في كتير حلوين" التي غناها باللهجة المصرية، وكذلك "يلا" التي تعاون فيها مع الشاعر عماد الأبياري والملحن محمود الخيامي.

راغب علامة يؤكد يومًا بعد يوم قدرته على التجدد والتواصل مع جمهوره من خلال حفلاته وأعماله التي تجمع بين الكلاسيكية والحداثة، في مسيرة فنية لا تعرف التكرار.

